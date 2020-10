Bundesinnenminister Seehofer will mit dem Einsatz von Bundespolizisten die Einhaltung der neuen Corona-Regeln überwachen.

Die Beamten sollten in Absprache mit den Ländern in Großstädten oder Hotspots und bei der Einreise an Flughäfen, Bahnhöfen und Straßen eingesetzt werden, teilte sein Ministerium mit. Unter anderem soll mit der Schleierfahndung die Einhaltung der Quarantänepflicht für Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten überprüft werden.



Bei ihrer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel hatten die 16 Länderregierungschefs verdachtsunabhängige Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich beschlossen.



In der Corona-Pandemie gilt die Regelung, dass sich Rückkehrer aus Risikoländern in Quarantäne begeben müssen, solange sie kein positives Testergebnis vorlegen können.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.