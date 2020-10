Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebunds, hat im Deutschlandfunk die jüngsten Corona-Maßnahmen verteidigt. Eine Überschreitung der kritischen 50er-Marke bei der 7-Tage-Inzidenz sei deswegen kritisch, weil die Gesundheitsämter dann die einzelnen Infektionen nicht mehr richtig individuell rückverfolgen könnten, sagte Montgomery.

"Wir erleben wieder einen Anstieg der tödlichen Verläufe, die Krankheit läuft ja über vier bis sechs Wochen, bis einer stirbt", sagte er.

"Unsere Aufgabe als Ärzte ist es, Menschen vor schweren Erkrankungen zu schützen, sie gar nicht erst auf die Intensivstation kommen lassen zu müssen. Das ist kein Alarmismus, sondern der vernüftige Versuch, die Infektion mit gesundheitspolitischen Mitteln einzufangen."

"Die Todeszahlen werden wieder ansteigen"

"Die Todeszahlen werden wieder ansteigen", sagte Montgomery. Zwar werde sie nicht mehr so stark ansteigen, wie noch im Frühjahr, weil man die Therapie der Krankeit besser im Griffe habe, die Menschen vorsichtiger seien und eher zum Arzt gehen. "Aber für Entwarnung ist es viel zu früh", sagte er.

(imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Er kritisierte dabei auch die Beherberungsverbote, da Arbeits-, Familienbesuche und nicht touristische Besuche erlaubt sind. "Man muss an der Stelle, wo die Infektionen sind, ansetzen", sagt Frank Ulrich Montgomery vom Weltärztebund im Deutschlandfunk. Es gehe nicht um eine Einreisekontrolle in ein anderes Bundesland, sondern um eine Ausreisekontrolle, so Montgomery. Die Politik scheue sich aber vor dieser Forderung und komme nun mit allen möglichen absurden Vorschlägen.

"In Deutschland gibt es weltweit die bestmögliche Behandlung"

"Wir leben in einer föderalen Republik und dann muss Berlin dafür sorgen, dass Mecklenburg-Vorpommern dadurch geschützt wird, dass die Leute da gar nicht erst hinfahren", sagt Frank Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes, im Dlf zu den Beherbergungsverboten. Im Gegenzug müssten deswegen viel eher Test bei der Ausreise aus einem Bundesland gemacht werden.

Jeder habe es selber in der Hand die Pandemie im Griff zu halten, indem man die Hygenieregeln, wie Maske, Abstand und Hygenie einhalte, appellierte Montgomery. Eine Überlastung des Gesundheitssystems in Deutschland sehe er aber nicht. "Wir haben in Deutschland ein ungeheuer gut aufgestelltes Gesundheitswesen. Wir haben inzwischen acht bis zehnmal so viele Intensivbetten, wie Italien in der Krise. Wer in Deutschland an der Krankheit erkrankt, kann ziemlich sicher sein, die bestmögliche Behandlung zu bekommen, die es momentan auf der Welt gibt." Trotzdem wäre es aber sichtlich zu früh, um Entwarnung zu geben.