Im Umfeld der Demonstrationen in Leipzig sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen festgenommen worden.

Zudem seien 18 Straftaten festgestellt worden, wurde weiter mitgeteilt. Dabei gehe es um Körperverletzungen und Landfriedensbrüche. Nach der Absage einer Kundgebung von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen hatte es in Leipzig einzelne Auseinandersetzungen gegeben. Die Polizei sprach von Angriffen auf Sicherheitskräfte und von Streitigkeiten zwischen Demonstrierenden verschiedener Lager. Eingekesselte Teilnehmer einer Spontanversammlung ließ die Polizei am Abend abziehen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur zogen mehrere Hundert Menschen in kleinen Gruppen Richtung Bahnhof.



Gegner der Corona-Maßnahmen kamen heute auch in Bochum, Göppingen, Hannover und Pforzheim zu Demonstrationen zusammen. Die Teilnehmerzahlen lagen jeweils bei einigen hundert Personen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.