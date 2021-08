In Berlin gibt es auch heute wieder Proteste gegen die Corona-Politik der Regierung.

Reporter des Senders RBB berichteten, bis zu 5.000 Menschen zögen durch Prenzlauer Berg. Videos zeigten Menschen ohne Masken und ohne Abstand zueinander. Die Polizei nahm einzelne Teilnehmer in Gewahrsam, weil sie dazu aufriefen, sich zu Demonstrationszügen zusammenzuschließen. Eine erste Versammlung am Humboldthain löste die Polizei bereits auf.



Gestern waren bei nicht genehmigten Protesten vier Polizisten verletzt worden. Etwa 100 Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen. Rund 2.200 Polizeikräfte sind an diesem Wochenende im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.