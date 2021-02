Nach zweieinhalb Monaten im Corona-Lockdown dürfen heute bundesweit die Friseure wieder öffnen. Einige Bundesländer haben noch weitere Lockerungen beschlossen. Währenddessen wird über zusätzliche Öffnungsschritte debattiert.

Seit dem 16. Dezember durften Friseursalons keine Kunden mehr empfangen, damals begann der harte Lockdown. Heute dürfen sie wieder öffnen. In einigen Bundesländern öffnen zudem auch andere Einrichtungen, darunter sind etwa Gartenmärkte, Blumenläden, Fußpflegesalons oder Fahrschulen.



So können etwa in Brandenburg auch Gartenmärkte und Blumenläden unter Auflagen wieder Kunden bedienen. In Sachsen-Anhalt beginnt zudem wieder der Schulbetrieb. Präsenzunterricht gibt es für alle Jahrgänge, außer im besonders belasteten Burgenlandkreis.

Öffnungsdebatte vor Bund-Länder-Beratungen

Die Entscheidung zur bundesweiten Öffnung der Friseurbetriebe war beim vergangenen Bund-Länder-Treffen am 10. Februar getroffen worden. Am Mittwoch kommen Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder erneut zusammen. Dann soll es um eine weitere Öffnungsperspektiven gehen, die von vielen gefordert wird. Gleichzeitig warnen Experten vor einer dritten Pandemie-Welle. Zentrale Corona-Kennzahlen steigen seit einiger Zeit wieder an, Grund dürfte die Ausbreitung von ansteckenderen Virusvarianten sein.



Für die nächsten Schritte hatte das Robert-Koch-Institut bereits einen Plan vorgeschlagen - für regionale Öffnungen und Schließungen. Öffnungen soll es demnach erst bei einem milderen Infektionsverlauf in einem überwiegenden Teil der Landkreise geben. Neben der Sieben-Tage-Inzidenz soll es auch auf andere Zahlen ankommen: die Auslastung der Intensivstationen, Klinikfälle bei Älteren sowie die Chancen auf Nachverfolgen von Kontaktpersonen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.