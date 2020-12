Altbundespräsident Gauck hat die Deutschen für einen überwiegend guten Umgang mit der Corona-Pandemie gelobt.

Die große Mehrheit verhalte sich in dieser von Unsicherheit geprägten Zeit sehr besonnen, sagte er der "Welt am Sonntag". Zwar seien die Deutschen traditionell eher sorgenvoll und neigten zu Aufgeregtheit und mitunter auch zu Hysterien. Derzeit nehme er aber vor allem eine Mischung aus Rationalität und Besorgnis wahr. Irrationale Angst herrsche gegenwärtig eher in einer Minderheit, meinte Gauck. Es zeige sich, dass die mitunter sehr lauten Proteste und die Verschwörungsideologien einer Minderheit die Mehrheit nicht erreichten.



Auch der evangelische Berliner Bischof Christian Stäblein beobachtet in der Corona-Krise einen großen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks sagte er, man sollte das nicht kleinreden. Zwar gebe es starke Pole, die sich laut äußerten, aber 60 bis 90 Prozent der Menschen hielten in unheimlicher Weise zusammen.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.