Vollständig Geimpfte und Genesene können nach dem Willen der Bundesregierung mit baldigen Lockerungen der Corona-Beschränkungen rechnen. Das bestätigte Bundesgesundheitsminister Spahn nach Beratungen des sogenannten Corona-Kabinetts über einen entsprechenden Entwurf des Justizministeriums.

Demnach könnte die Verordnung bereits in dieser Woche von Bundestag und Bundesrat gebilligt werden. Aus den Ländern gebe es entsprechende positive Signale, so Spahn.



Geimpfte und Genesene könnten dann unter anderem ohne vorherigen Corona-Test Geschäfte betreten oder zum Friseur gehen. Außerdem würden Ausgangsbeschränkungen für sie wegfallen, ebenso wie Quarantänepflichten bei der Einreise nach Deutschland. Ausgenommen wären hier nur Gebiete mit gefährlichen Virusmutationen. Für Flugreisen wäre zudem kein negativer Corona-Test mehr nötig, der Nachweis einer vollständigen Impfung wäre ausreichend. Einen digitalen Impfnachweis kündigte Spahn für den Sommer an. Dieser soll neben Impfzentren und Arztpraxen auch von Apotheken ausgestellt werden können.



In einigen Bundesländern wie etwa Nordrhein-Westfalen gelten bereits jetzt einige Lockerungen für Geimpfte und Genesene.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.