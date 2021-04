Wer vollständig geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, soll größere Freiheiten erhalten. Das geht aus einem Eckpunktepapier der Bundesregierung zur Vorbereitung des Impfgipfels am kommenden Montag hervor, das mehreren Medien vorliegt. Darin heißt es, denkbar seien Ausnahmen von den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, Erleichterungen bei der Einreise, oder ein besserer Zugang zu Ladengeschäften.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder das Abstandsgebot würden jedoch weiter gelten. In dem Papier wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei Erleichterungen und Ausnahmen für bestimmte Personengruppen nicht um Sonderrechte oder Privilegien handelt, sondern um - Zitat - die Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriffe.

Äußerungen von Kabinettsmitgliedern

Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) sagte dazu dem "Handelsblatt": "Wenn feststeht, dass eine Impfung nicht nur vor einer Erkrankung schützt, sondern auch die weitere Übertragung des Virus verhindern kann, muss das bei den Maßnahmen berücksichtigt werden." Das sei "kein Privileg für Geimpfte, sondern ein Gebot der Verfassung".



Dagegen dämpfte ihr Kollege aus dem Wirtschaftsressort, Altmaier, Erwartungen an eine zügige Umstzung solcher Pläne. Aktuell hätten über 20 Prozent eine Erstimpfung erhalten, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ich gehe davon aus, dass wir im Juni oder Juli über Ausnahmen sprechen können.

Also ob Menschen, die zweimal geimpft sind, der Aufenthalt in Quarantäne erspart werden kann - etwa nach Kontakten mit Infizierten oder nach Auslandsreisen." Er könne sich auch gut vorstellen, dass Menschen ein Restaurant besuchen könnten, ohne vorher einen Schnelltest gemacht zu haben. Dabei sei die Politik allerdings stark auf die Expertise der Wissenschaft angewiesen. Es gehe um die Frage, ab welchem Zeitpunkt man sich selbst nicht mehr anstecken und die Krankheit auch nicht mehr übertragen könne. Das sei mit einer Impfdosis noch nicht gewährleistet, betonte Altmaier.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.