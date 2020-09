Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen haben Bund und Länder weitere Auflagen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen. Die Menschen in Deutschland müssen sich im Alltag also wieder auf strengere Einschränkungen einstellen. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick.

Feiern in öffentlichen und privaten Räumen:

Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs haben sich im Kanzleramt auf ein Zwei-Stufen-Modell geeinigt. Wenn in einem Landkreis binnen sieben Tagen mehr als 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner auftreten, soll die Teilnehmerzahl auf 50 in öffentlichen oder angemieteten Räumen begrenzt werden. Für Feiern in Privaträumen gilt als "dringende Empfehlung" eine Obergrenze von 25 Gästen. Steigt die Sieben-Tages-Inzidenz auf über 50, greift die nächste Stufe. Dann sind maximal 25 Teilnehmer bei Feiern in öffentlichen Räumen erlaubt - in Privaträumen sind es zehn.



Bei den Obergrenzen für Privatwohnungen handele es sich jedoch lediglich um Empfehlungen, betonte Merkel. Auch stehe es den einzelnen Bundesländern offen, selbst schärfere Regeln einzuführen. Bayerns Ministerpräsident Söder betonte, bei jeder Steigerung der Infektionszahlen gelte der Grundsatz "mehr Maske, weniger Alkohol und weniger Feiern." Auch von Reisen in Risikogebiete werde mit Blick auf die bevorstehenden Herbstferien dringend abgeraten.

Gastronomie:

Wer in Restaurants und Cafés falsche Kontaktdaten auf die Gästelisten schreibt, muss künftig mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro rechnen. Das Bußgeld gilt aber nur für jene Länder, in denen solche Listen vorgeschrieben sind - etwa nicht in Sachsen-Anhalt. In Schleswig-Holstein sollen nach Angaben von Ministerpräsident Günther Bußgelder von bis zu 1.000 Euro möglich sein.



Bund und Länder fordern Gastronomiebetreiber zu "Plausibilitätskontrollen" auf, die dazu beitragen sollen, dass die Gästelisten richtig und vollständig geführt werden. Merkel erklärte, Gastronomen sollten sich im Zweifelsfall den Ausweis oder Führerschein der Besucher zeigen lassen.



Wo die Infektionszahlen ansteigen, sollen regional "zeitlich eingegrenzte Ausschankverbote für Alkohol" erlassen werden, um Ansteckungen in der Gastronomie zu verhindern.

Regional statt national:

Nach Angaben von Merkel verständigten sich Bund und Länder auf zwei Prioritäten, an denen sich sämtliche Corona-Auflangen fortan orientieren sollen: Die Wirtschaft solle am Laufen gehalten werden, und zudem sollten Kinder "so weit wie möglich" in die Schule oder in die Kita gehen dürfen. Es dürfe nicht wieder einen "Lockdown" für das gesamte Land geben, bekräftigte Merkel erneut. Vielmehr erlaube das jetzt beschlossene Konzept den Behörden, "regional, spezifisch und zielgenau zu agieren".



Die Kanzlerin stellte aber auch klar, dass es Lockerungen der Auflagen vorerst nicht geben werde. Der zum Teil sehr deutliche Anstieg der Infektionszahlen sei ein Grund zur Beunruhigung. Mit den richtigen Maßnahmen könne man sich der Pandemie aber entgegenstellen.

Richtig lüften:

Vor dem Hintergrund des vermehrten Aufenthalts in geschlossenen Räumen in Herbst und Winter verweist das Bund-Länder-Papier erneut auf die Bedeutung des Lüftens zur Eindämmung der Pandemie. Regelmäßiges Stoßlüften in öffentlichen und privaten Räumen könne die Gefahr der Ansteckung erheblich verringern. Auch CO2-Messungen werden empfohlen, damit das Lüften nicht vergessen wird. Darüber hinaus soll ein spezielles Förderprogramm in diesem und im nächsten Jahr die Umrüstung von Belüftungsanlagen in öffentlichen Gebäuden vorantreiben - zum Beispiel in Schulen.

Fieberambulanzen, Grippe-Impfung, Corona-Warn-App:

Der öffentliche Gesundheitsdienst wird mit vier Milliarden Euro gefördert. Die Gelder stellt der Bund bis 2026 zur Verfügung. Damit sollen bei den Ländern bis zu 5.000 neue Stellen geschaffen werden und die Digitalisierung in den Gesundheitsämtern vorangetrieben werden. Grundsätzlich soll das Gesundheitswesen in der bevorstehenden Grippesaison durch die Einrichtung sogenannter Fieberambulanzen und Schwerpunktpraxen entlastet werden.



Zudem haben Bund und Länder erneut darauf hingewiesen, dass sich Risikopatienten wie etwa Senioren vorsorglich gegen Grippe impfen lassen sollten. Empfohlen werde allen zudem die Nutzung der Corona-App - sie ist jetzt, ebenso wie das Lüften, auch Teil der sogenannten AHA-Regeln.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.