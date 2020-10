Bundeskanzlerin Merkel hat in einer Regierungserklärung zu den neuen Beschlüssen von Bund und Ländern gegen die Ausbreitung der Coronapandemie Stelung genommen.

Merkel sagte im Bundestag, die Maßnahmen seien geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Es gebe kein milderes Mittel als konsequente Kontaktbeschränkung, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Andere Konzepte - etwa eine vollständige Abschirmung von Risikogruppen - seien nicht überzeugend. Sie verstehe die Frustration und Verzweiflung über die angekündigten Schließungen, etwa in der Gastronomiebranche. In der gegenwärtigen Situation könnten eigene Hygienekonzepte der Hotels und Restaurants ihre Kraft aber nicht mehr entfalten. Man dürfe sich die Situation nicht schönreden. Beschwichtigendes Wunschdenken oder populistische Verharmlosung, so Merkel, wären unverantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.