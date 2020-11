Die Beratungen zwischen Bund und Ländern über die künftigen Corona-Beschränkungen dauern inzwischen mehr als sieben Stunden an.

Eine Einigung ist noch nicht in Sicht. Nach Angaben von Beobachtern wird diesmal viel länger und hitziger diskutiert als vor einer Woche. Strittig ist vor allem die weitere Finanzierung der Ausgleichsmaßnahmen für die Wirtschaft. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung hat Bundeskanzlerin Merkel deutlich gemacht, dass der Bund nicht den ganzen Winter über die Finanzhilfen für alle betroffenen Branchen im bestehenden Umfang leisten könne.



Bereits jetzt steht der Termin für die nächste Corona-Runde fest. Am 15. Dezember kommen Bund und Länder zu weiteren Beratungen zusammen.



Wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmenden der Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten erfuhr, gibt es in diesem Punkt eine Einigung: Bund und Länder planen in der Corona-Krise strengere Auflagen für größere Geschäfte. Dabei soll es je nach Größe der Verkaufsfläche unterschiedliche Regeln geben.



Zum Einzelhandel ist demnach ein abgestuftes Verfahren geplant. So soll künftig gelten, dass sich in Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern höchstens eine Person pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche befinden soll. In größeren Geschäften wie Kaufhäusern wäre demnach höchstens eine Person pro 20 Quadratmetern erlaubt. Außerdem soll im Groß- und Einzelhandel die Maskenpflicht erweitert werden. Sie soll künftig auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen gelten.



Ein Gesamtpapier wurde bislang nicht beschlossen. Die Länder gingen aber mit einem umfangreichen Papier in die Gespräche. Nach ihren Vorstellungen sollen die bis Ende November geltenden Schutzregeln zunächst bis zum 20. Dezember verlängert und teils verschärft werden. So soll es beispielsweise bei privaten Zusammenkünften eine Beschränkung auf fünf Personen aus maximal zwei Haushalten geben. Von Weihnachten bis Neujahr soll dies jedoch gelockert werden. Der Beginn der Weihnachtsferien soll offenbar weitgehend einheitlich geregelt werden. Der Beschlussentwurf nennt den 19. Dezember als Termin. Dadurch sollten die Kontakte vor den Feiertagen möglichst stark reduziert werden, heißt es. Für die Schulen soll eine Reihe von Maßnahmen beschlossen werden.



Laut der Nachrichtenagentur Reuters sehen die Länder die vom Bund vorgeschlagenen Auflagen für die Bahn kritisch. Demnach haben sie aus dem Entwurf für die gemeinsame Erklärung eine Passage gestrichen, die der Deutschen Bahn vorschreibt, im Winter nur Fensterplätze zu reservieren. Offenbar befürchten sie ähnliche Forderungen auch für den öffentlichen Nahverkehr.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 25.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 15.11.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 14.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.