Corona-Maßnahmen Physikerin: Durch soziale Bubbles "Sackgassen für das Virus" schaffen Viola Priesemann im Gespräch mit Sandra Schulz

Nur Personen aus einem Partnerhaushalt treffen, das schlägt Viola Priesemann im Dlf vor (picture alliance/dpa/Michael Reichel)

Um die Infektionszahlen deutlich zu senken, komme es auf das Verhalten der Privathaushalte an, sagte die Physikerin Viola Priesemann im Dlf. Haushalte sollten sich einen Partnerhaushalt suchen, und dann nur Menschen aus diesem Haushalt treffen.

Es sei schwer abzusehen, was die Beschlüsse zu den Verschärfungen der Corona-Maßnahmen bringen werden, sagte Viola Priesemann, Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, im Deutschlandfunk.

Entscheidend sei, dass Menschen nun soziale "Bubbles" bilden. "Dass man sich sagt, ich treffe einen Partnerhaushalt fest. Weil dann haben wir eine Sackgasse für das Virus."

Viola Priesemann, Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (imago images / Jürgen Heinrich)

Es komme auch stark auf die Arbeitgeber an, dass diese wirklich so weit wie möglich Homeoffice umsetzen. Eine hohe Priorität habe da auch das Testen. Wenn man am Arbeitsplatz teste, könne man viele Infektionen abfangen.

Auch die Einschränkung der Mobilität in Regionen mit hoher Inzidenz auf maximal 15 Kilometer könne helfen, die Ausbrüche regional zu halten. Allerdings sei dafür zentral, dass die Bevölkerung die Maßnahme auch akzeptiere und umsetze. Und auch hier seien Tests eine gute Zusatzmaßnahme.

(imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Man müsse zudem auch dringend klären, ob und in welchem Maße die Mutationen aus England und Südafrika in Deutschland angekommen sind. Man fürchte schließlich, dass diese Mutationen bis zu 50 Prozent ansteckender ist. "Wenn das nur 25 Prozent sind, das macht den Unterschied ob man die Schulen offen oder zu halten kann um alleine die Fallzahlen konstant zu halten." Aus diesem Grund solle man sich gut überlegen, ob man nicht schon aus Vorsorge jetzt die Zahlen drastisch senken müsse.

