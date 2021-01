Zu Überlegungen möglicher Lockerungen der Corona-Maßnahmen mehren sich die Stimmen, der sogenannte Lockdown müsse eher verlängert als aufgehoben werden.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte im ARD-Fernsehen, sie sehe die Mutationen des Coronavirus mit großer Sorge. Deshalb müsse man eher über Verschärfungen als über Lockerungen reden. Verärgert zeigte sich Schwesig über die schleppenden Lieferungen von Corona-Impfstoffen. Es stehe fast alles still, weil Impfstoff fehle. Vor dem Impfgipfel am Montag forderte sie von der Bundesregierung mehr Klarheit und Verbindlichkeit. Man müsse vor Ort wissen, wann welche Lieferung komme.



Auch Unionsfraktionschef Brinkhaus hält eine Verlängerung des Lockdowns über den 14. Februar hinaus für erforderlich. Brinkhaus sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, viele Beschränkungen müssten aufrecht erhalten bleiben, um die Zahlen herunterbekommen. Auch er wies auf die Mutationen des Virus hin. Zudem müssten die Beziehungen zwischen Bund und Ländern nach der Corona-Pandemie neu geordnet werden. Deutschland sei zu behäbig und zu kompliziert in den Entscheidungen bei der Pandemiebekämpfung.

