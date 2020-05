In mehreren deutschen Städten haben am Abend Hunderte Menschen gegen die die Corona-Beschränkungen demonstriert.

In Thüringen zählte die Polizei 46 Veranstaltungen mit insgesamt etwa 2.900 Teilnehmern, auf Demonstrationen in Mecklenburg-Vorpommern protestierten etwa 1.200 Menschen. Auch in Sachsen gabe es Proteste. In Dresden demonstrierten Pegida-Anhänger gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.