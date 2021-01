Der Gründer der Querdenken-Bewegung, Ballweg, ruft nach einer mehrwöchigen Pause wieder zu einer größeren Protestkundgebung auf.

Ballweg teilte auf Youtube mit, man wolle morgen in Stuttgart mit einem Autokorso gegen die Corona-Auflagen demonstrieren. Nach Angaben der Stadt soll die Aktion am frühen Abend beginnen. Der Veranstalter rechnet mit rund 300 Fahrzeugen. Ballweg hatte an Weihnachten mitgeteilt, dass es bei den Protesten erst einmal eine Pause geben solle. Weiter hieß es, man wolle mit dem Rückzug im Winter Kräfte für das Frühjahr sammeln.



In Baden-Württemberg wird die Querdenken-Bewegung seit Dezember vom Verfassungsschutz beobachtet. Damals sprach Landesinnenminister Strobl von einer "fortgeschrittenen Radikalisierung" der Gruppierung. Der Verfassungsschutz erklärte, es gebe personelle und ideologische Überschneidungen zu Extremisten aus dem Reichsbürger-Milieu. Gezielt würden verschwörungsideologische und antisemitische Inhalte mit einer legitimen Kritik an staatlichen Maßnahmen vermischt.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.