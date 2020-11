Schleswig-Holstein wird nicht alle Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz umsetzen, sondern stattdessen Lockerungen beschließen. Zoos und Nagelstudios dürfen bald öffnen.

Ministerpräsident Günther (CDU) sprach im Anschluss an die über siebenstündigen Verhandlungen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von einem "besonderen schleswig-holsteinischen Weg". Seine Landesregierung will von den Bund-Länder-Beschlüssen in einigen Punkten abweichen. Körpernahe Dienstleistungsbetriebe wie Nagelstudios und Massagepraxen sowie Zoos und Tierparks dürften ab Montag wieder öffnen, wenn entsprechende Hygiene-Konzepte vorliegen, erklärte Günther. Auch bei den strengeren Vorgaben für den Einzelhandel und für private Treffen werde Schleswig-Holstein "nicht mitgehen", so der Regierungschef. Dort bleibt es bei der Vorgabe von zehn Quadratmetern Ladenfläche pro Kunde, unabhängig von der Größe des Geschäfts.

Auch mehr Kontakte möglich

Auch die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich will Günther abweichend regeln. In Schleswig-Holstein dürften sich privat weiterhin zehn Personen treffen, egal aus wie vielen Hausständen. "Was gewohnte Praxis ist, wird auch über die Feiertage in Schleswig-Holstein eingehalten", sagte der Ministerpräsident. Er mahnte aber auch: "Gerade über Weihnachten, gerade an Silvester wäre es im Sinne aller, wenn alle sich auch dort zurückhalten."

Die niedrigen Infektionszahlen in Schleswig-Holstein

Im Vergleich zu anderen Bundesländern gibt es in Schleswig-Holstein deutlich weniger Infektionsfälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt dort bei 47. Einen ähnlich niedrigen Wert hat Mecklenburg-Vorpommern mit ebenfalls 47. Den höchsten Wert verzeichnet Berlin mit 195, der Bundesschnitt liegt bei 140.



Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 halten die Gesundheitsämter eine Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten nicht mehr für vollumfänglich möglich.

