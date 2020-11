Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat das coronabedingte Betriebsverbot für Kosmetikstudios und Massagepraxen aufgehoben.

Die Schließung stelle eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung gegenüber anderen körpernahen Dienstleistern dar, entschied das Gericht in Saarlouis. Es sei nicht nachvollziehbar, wieso solche Studios vorläufig schließen müssten und etwa Friseursalons dagegen offenbleiben dürften, hieß es in der Urteilsbegründung weiter.



In einem Eilverfahren des Oberverwaltungsgerichts in Magdeburg entschieden die Richter, dass Fitnessstudios in Sachsen-Anhalt weiterhin geschlossen bleiben. Die staatlich angeordnete Maßnahme sei zulässig, weil sie Teil eines Gesamtkonzeptes zur Eindämmung der Corona-Pandemie sei, erklärte das Gericht. Der Eingriff werde zudem gemildert, da der Bund den betroffenen Branchen eine Entschädigung zugesagt habe. Geklagt hatten zwei Studiobetreiber.

