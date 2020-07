Der Deutsche Städtetag begrüßt den Beschluss von Bund und Ländern, auf größere Corona-Ausbrüche künftig mit lokalen Reisebeschränkungen zu reagieren.

Derartige Maßnahmen müssten zeitlich und räumlich sehr begrenzt sein, sagte Städtetagspräsident Jung der Deutschen Presse-Agentur, denn sie schränkten in jedem Fall Grundrechte ein. Der SPD-Politiker betonte, es sei wichtig, dass sehr schnell ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung stünden. Wer nachweislich negativ auf das Corona-Virus getestet sei, sollte sich auch wieder frei bewegen können, forderte Jung, der auch Oberbürgermeister in Leipzig ist.



Bund und Länder hatten sich gestern geeinigt, Ausreisebeschränkungen in Regionen mit hohen Infektionszahlen nicht mehr für ganze Landkreise zu verhängen, sondern zielgerichteter vorzugehen.