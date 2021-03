Die Türkei lockert die Coronavirus-Restriktionen in Regionen mit niedrigen Zahlen bei den Neuinfektionen.

Ausgangssperren an Wochenenden würden in einigen Provinzen aufgehoben, erklärte Präsident Erdogan. Zudem könnten Restaurants und Cafés wieder eingeschränkt öffnen. Auch Schulen würden teilweise wieder geöffnet. Ausgangssperren am Abend bleiben landesweit bestehen. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Türkei rund 2,7 der 84 Millionen Einwohner mit dem Coronavirus infiziert, rund 28.600 Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

