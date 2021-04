Der Sozialverband VdK hat die Corona-Regelungen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen als uneinheitlich kritisiert.

Keiner wisse mehr, wo was gelte, sagte VdK-Präsidentin Bentele mit Blick auf Kontaktbeschränkungen sowie Besuchs- und Ausgehverbote in Pflege- und Behinderteneinrichtungen. Man bekomme Berichte von Mitgliedern, die mitunter grotesk anmuteten. So würden etwa Besuche nur einmal wöchentlich für eine Stunde ermöglicht oder der Besuch dürfe nur am Fenster stattfinden. Zudem berücksichtigten viele Länder in ihren Verordnungen gar nicht, dass 90 Prozent der Bewohner mittlerweile geimpft seien. Bentele verlangte einen Öffnungsstufenplan mit klaren Regelungen. Ein Rumwursteln wie bisher dürfe es nicht mehr geben.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.