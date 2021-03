Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat sich gegen weitere Lockerungen bei den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ausgesprochen.

Der Mediziner mahnte im SWR mit Blick auf noch nicht ausreichende Impfstoff-Mengen und die Langsamkeit der Impfkampagne zur Vorsicht. Rheinhardt forderte Entscheidungen mit Augenmaß. Einen härteren Lockdown halte er allerdings auch nicht für vermittelbar. Soziales Leben müsse möglich bleiben, zugleich dürfe das Land aber nicht in eine dritte Welle laufen.



Dem stimmte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zu. Deren wissenschaftlicher Leiter Karagiannidis sagte, dass die Krankenhäuser an die absoluten Kapazitätsgrenzen gerieten, wenn man den Inzidenzwert bis 200 laufen lasse.

"Verdoppelung alle 1-2 Wochen"

Die Physikerin Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen sagte in der Sendung "Zur Diskussion" im Deutschlandfunk, Modellrechnungen der britischen Mutante B1.1.7 zeigten, dass es nur noch eine Frage von Wochen sei, bis die Intensivstationen in Deutschland voll von Covid-19-Patienten seien. Mit Blick auf die Mutationen erwarte sie alle 1-2 Wochen eine Verdopplung der Neuinfektionen. Wenn mit Lockerungen nicht gewartet werde, könnten sich viel leichter weitere Virusvarianten bilden und verbreiten, die im schlimmsten Fall immun gegen den Impfstoff seien, warnte die Physikerin.

Lauterbach (SPD): Fallzahlen werden explodieren

Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sieht Deutschland in einer "fulminant beginnenden dritten Welle". Wenn man die Schulen ohne die Möglichkeit von wöchentlichen Schnelltests weiter offen lasse, würden die Fallzahlen explodieren. Das habe man bereits Ende des Jahres in England und Irland beobachten können, betonte der Epidemiologe in der Dlf-Sendung. Der nächste Lockdown werde auf jeden Fall kommen. Das sei bei der aktuellen Dynamik unvermeidbar. Doch: "Je später dieser umgesetzt wird, desto länger wird er dauern."



Mit Blick auf die Überlegungen von Bund und Ländern, den Lockdown um vier weitere Wochen zu verlängern, kritisierte Lauterbach, nicht alle Länderchefs seien dafür. Manche Politiker wollten die Infektionszahlen erst weiter dramatisch steigen lassen, bis auch der letzte Bürger verstanden habe, dass ein neuer Lockdown nötig sei.

