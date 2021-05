In Deutschland sind mehr als 40 Prozent der Menschen zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft.

Wie das Robert Koch-Institut in Berlin weiter mitteilte, sind 14,3 Prozent der Menschen vollständig geimpft. In der Regel sind für den vollen Schutz zwei Impfungen erforderlich, nur beim Vakzin von Johnson & Johnson reicht eine. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 58,4.



Das US-Unternehmen Moderna will für seinen Corona-Impfstoff eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beantragen. Der Impfstoff schütze auch Heranwachsende zuverlässig vor einer Covid-19-Erkrankung, teilte der Hersteller unter Verweis auf eine Studie mit. Die Ergebnisse sind aber bisher weder von Experten begutachtet noch in einem Fachjournal veröffentlicht worden.



Das Mittel von Biontech/Pfizer wurde in den USA vor zwei Wochen für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. In der EU wird in Kürze mit einer Genehmigung gerechnet.

