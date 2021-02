In den USA sind seit Beginn der Coronavirus-Pandemie mehr als eine halbe Million Menschen an oder mit dem Krankheitserreger gestorben.

Dies geht aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. US-Präsident Biden sagte in Washington, es sei an der Zeit, an die Toten zu erinnern und an deren Angehörige und Freunde zu denken. Gemeinsam mit Vizepräsidentin Harris hielt Biden eine Zeremonie mit Schweigeminute am Weißen Haus ab. Der Präsident ordnete an, dass an allen öffentlichen US-Gebäuden die Flaggen auf halbmast gesetzt werden sollen.

