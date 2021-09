Mehrere Bundesländer wollen die sogenannte 2G-Regel für Geimpfte und Genesene auf weitere Bereiche des öffentlichen Lebens ausdehnen.

In Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt soll es künftig sogenannte Optionsmodelle für die Gastronomie sowie für Kultur- und Sportangebote geben. Damit können sich Veranstalter und Betriebe dafür entscheiden, nur noch Menschen den Zutritt zu gestatten, die geimpft oder von einer Corona-Erkrankung genesen sind. Ein negativer Test reicht dann nicht mehr aus. In Bereichen, wo die Regelung umgesetzt wird, muss zum Beispiel keine Maske mehr getragen werden.



Brandenburg und Thüringen planen ähnliche Modelle. In Baden-Württemberg tritt am Donnerstag ein Dreistufenplan in Kraft. Wenn dort zu viele Intensivbetten belegt sind, gelten 2G-Bestimmungen auch bei privaten Treffen.

