Wegen der Coronavirus-Pandemie sitzen noch mindestens 42.000 Angestellte von Kreuzfahrtgesellschaften auf ihren Schiffen fest.

Das berichtete die US-Zeitung "Miami Herald". Die Menschen bekämen keinerlei Lohn und manche von ihnen litten selbst an Covid-19. Weiter hieß es, in Kroatien hätten etwa 3000 Beschäftigte der Carnival Cruise Line an Land gehen dürfen, um in ihre Heimatländer zurückzukehren. Eine ähnliche Aktion habe das Unternehmen MSC Cruises für 1000 indische Angestellte in Europa und Südamerika gestartet. Schließlich hätten auch 1200 Beschäftigte von Royal Caribbean die USA, Barbados und Griechenland verlassen können, um in ihr Heimatland Indien zu reisen. Nach mehreren Corona-Ausbrüchen an Bord hatten Kreuzfahrtgesellschaften Mitte März ihren Betrieb eingestellt.