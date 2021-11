Bundeskanzlerin Merkel hat sich wegen der Infektionszahlen für neue Corona-Maßnahmen ausgesprochen.

Die aktuelle Impfrate in Deutschland reiche nicht aus, um ein schnelles Ausbreiten des Virus zu verhindern, sagte Merkel. Sie plädiere deshalb dafür, schnellstmöglich eine Ministerpräsidentenkonferenz einzuberufen und ein abgestimmtes Vorgehen in allen Bundesländern zu verabreden. Man brauche jetzt eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung. Merkel betonte, zum einen sollten die Auffrischungsimpfungen bei über 60-Jährigen und beim Pflegepersonal schnell vorangetrieben werden. Außerdem müssten sich die Länder verständigen, wann zusätzliche Maßnahmen wie etwa die sogenannte 2G-Regel eingesetzt würden. Dies könne zum Beispiel am regionalen Hospitalisierungsindex festgemacht werden.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.