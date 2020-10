Bundeskanzlerin Merkel hat sich besorgt wegen der stark steigenden Zahl an Coronavirus-Infektionen geäußert.

Sie habe kein gutes Gefühl, sagte Merkel nach Angaben der "Bild"-Zeitung in Gesprächen mit den Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU in den Landesparlamenten. So könne es nicht weitergehen. Es stünden sehr schwere Monate bevor. Merkel will am 30. Oktober erneut mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten über die Lage beraten.



Bundesgesundheitsminister Spahn rief die Bevölkerung auf, weiter die Schutzregeln zu befolgen. In einer Videobotschaft aus der Quarantäne sprach der CDU-Politiker von einer ernsten Lage. Spahn bat die Bürgerinnen und Bürger, nicht auf diejenigen zu hören, die verharmlosten und beschwichtigten. Spahn ist selbst mit dem Corona-Virus infiziert.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.