Bundeskanzlerin Merkel hat davor gewarnt, angesichts der Hoffnung auf Impferfolge die nötige Vorsicht in der Corona-Pandemie außer Acht zu lassen.

Man müsse ganz vorsichtig bleiben, damit auf den letzten Metern nicht noch viele Menschen sterben, sagte Merkel in einem Interview der Sender RTL und ntv. Zugleich wies die Kanzlerin auf die Gefahr durch Mutationen des Virus hin. Spätestens Anfang nächster Woche sollen nach ihren Worten Zahlen über die Ausbreitung dieser hochansteckenden Varianten in Deutschland vorliegen.



Merkel will am nächsten Mittwoch mit den Bundesländern über das weitere Vorgehen beraten. Der gegenwärtige Lockdown ist vorerst bis zum 14. Februar befristet. Zu möglichen Lockerungen danach meinte Merkel, das könne sie heute noch nicht sagen.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.