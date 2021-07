Bundeskanzlerin Merkel lehnt eine Corona-Impfpflicht in Deutschland ab.

Die CDU-Politikerin sagte nach einem Besuch des Robert Koch-Institutes in Berlin, man wolle nicht den Weg wie Frankreich gehen. Dort soll eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen eingeführt werden. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn sprach sich gegen einen solchen Schritt aus. RKI-Chef Wieler sieht auch aus wissenschaftlicher Sicht keinen Grund für eine Impfpflicht. Er betonte, die Impfbereitschaft sei sehr hoch. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Buyx, lehnte eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ebenfalls ab.



Diskutiert wird in Deutschland darüber, wie man das Impftempo auch ohne Verpflichtung erhöhen kann. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach sich für niederschwellige Angebote vor allem für 16- bis 30-Jährige aus. FDP-Chef Lindner regte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mobile Impfteams und Impfungen in Einkaufszentren und auf Parkplätzen an.



In Deutschland sind inzwischen 43 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Knapp 59 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.