Bundeskanzlerin Merkel hat Pläne verschiedener besonders von der Corona-Pandemie betroffener Länder kritisiert, über Weihnachten Hotelübernachtungen für Familienbesuche zu erlauben.

Merkel habe sich in einer Video-Konferenz des CDU-Präsidiums diesbezüglich skeptisch geäußert, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmer. Es habe ihr die Fantasie gefehlt, zu ahnen, dass besonders betroffene Länder die Hotels öffnen wollten. Man könne nicht kontrollieren, ob nur Gäste in den Hotels übernachteten, die tatsächlich Verwandte in der Region besuchten. Bund und Länder hatten in der vergangenen Woche beschlossen, die Corona-Regeln zwischen Weihnachten und Silvester zu lockern.



Einige Bundesländer hatten angekündigt, über die Festtage Hotelübernachtungen für Familienbesuche zu erlauben - entgegen einer Empfehlung aus dem Kanzleramt.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.