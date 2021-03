Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat Kanzlerin Merkel die Bundesländer zur Umsetzung der sogenannten Notbremse aufgefordert. Auch schärfere Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen könnten ein wirksames Mittel sein, sagte Merkel im ARD-Fernsehen. Allen von Ländern geplanten Lockerungen erteilte sie eine Absage.

Merkel nannte in diesem Zusammenhang Berlin, das Saarland und Nordrhein-Westfalen. Sie wandte sich gegen Regelungen für Modellregionen, in denen mehr Tests nicht dafür eingesetzt würden, die Ansteckungsrate zu senken, sondern weitere Öffnungsschritte vorzunehmen. Merkel betonte, sie werde nicht zuschauen, bis es 100.000 Neuinfektionen pro Tag gebe. Die Kanzlerin deutete an, dass der Bund tätig werden könnte, falls Länder die nötigen Maßnahmen nicht ergreifen sollten. Eine Möglichkeit sei, das Infektionsschutzgesetz noch einmal zu ändern. Der CSU-Vorsitzende Söder sagte in der ARD, in einer solchen Lage könne er sich mehr Kompetenzen für den Bund über das Infektionsschutzgesetz vorstellen. Kritik an den Ländern kommt auch von den Grünen. Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte den Funke-Medien, die Idee von Modellprojekten zu missbrauchen und großflächig zu öffnen, ohne echte Sicherheit bieten zu können, sei unverantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.