Der Mikrobiologe Kekulé hat in der Corona-Krise einen besseren Schutz der Menschen in Alten- und Pflegeheimen gefordert.

Kekulé sagte im Deutschlandfunk, es könne nicht sein, dass man dies noch nicht hinbekommen habe. Besucher müssten konsequent mit Schnelltests getestet werden. Beim Personal seien regelmäßige PCR-Tests sinnvoll, weil man hier nichts übersehen dürfe. Wörtlich forderte Kekulé, den Mitarbeitenden den "Roten Teppich" auszurollen und sie und ihre Familien in eine Schutzblase einzuschließen - beispielsweise mit FFP2-Masken für den Einkauf oder die Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Kekulé verwies auf Frankreich, wo es Schnelltests in Apotheken gebe. Dafür müsse man in Deutschland erst das Gesetz ändern. Auch könne es nicht sein, dass die Politik darauf warte, ob ökonomisch strukturierte Labore ihre Testkapazitäten erweiterten. So etwas müsse zentral organisiert werden, forderte der Mediziner.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 16.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 15.11.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 09.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 14.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.