Es war die Deutsche Bundesbank, die als Vorbild bei der Gründung der Europäischen Zentralbank Pate stand. Eine vergleichsweise junge Notenbank, die ihre Währung – die D-Mark – in kurzer Zeit hart, solide und zur Basis einer erfolgreichen Volkswirtschaft gemacht hatte. Auch die EZB sollte ursprünglich nur diesem Ziel verpflichtet sein: den Geldwert stabil zu halten.

EZB kommt Wünschen der Euro-Finanzminister entgegen

Heute hat die EZB einen weiteren Schritt getan, um sich von diesem Ziel zu entfernen. Mit der massiven Erhöhung des Anleihekaufprogramms um eine halbe Billion Euro und der damit verknüpften unerwartet langfristigen Terminierung kommt die EZB den Wünschen der Mehrheit der Euro-Finanzminister entgegen. Für diese wird 2021 so zu einem weiteren Jahr, in dem sie sich mühelos verschulden können – die EZB wird ihre Haushaltsdefizite brav weiter finanzieren.

Doch das ist nicht die Aufgabe der EZB. Die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise ist in erster Linie eine Aufgabe der Regierungen der Euro-Staaten. Wenn diese es allerdings nicht schaffen, ihren Wiederaufbaufonds an den Start zu bringen, noch nicht einmal jetzt, wo sich Unternehmen und Beschäftigte bereits mit der zweiten Welle der Pandemie konfrontiert sehen, dann ist es nicht die Pflicht der EZB einzuspringen.

EZB ist nicht für Schuldenprobleme von Euro-Ländern da

Ein einfaches Gedankenexperiment hilft, die Folgen der gegenwärtigen EZB-Politik zu erkennen. Gesetzt den Fall, die Wirtschaft zieht wieder an und die Preise steigen, dann müsste die EZB tun, was jede Notenbank in dieser Situation tun müsste: nämlich die Zinsen erhöhen und die Anleihekäufe beenden. Dies aber wäre dann angesichts der hohen Verschuldung einiger Euro-Staaten gar nicht mehr möglich, weil diese dann ihre Schulden nicht mehr bedienen könnten. In Italien hat die aktuelle Verschuldung mit geschätzt 150 Prozent der Wirtschaftsleistung bereits jetzt eine gefährliche Höhe erreicht.

Was dies für die Stabilität des Euros bedeutet, hat die Euro-Schuldenkrise gezeigt, in der das hochverschuldete Griechenland mehrfach vor dem Staatsbankrott gerettet werden musste. Die EZB aber ist nicht dazu da, für die Schuldenprobleme von Euro-Ländern geradezustehen, sondern für stabile Preise. Von diesem Gedanken, der in der Bundesbank immer unumstößlich war, sind die heutigen Entscheidungen der EZB leider nicht geleitet.

Klemens Kindermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Klemens Kindermann ist seit 2009 Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft und seit 2012 stellvertretender Chefredakteur beim Deutschlandfunk. Von 1991 bis 1997 war er Redakteur und Korrespondent der Deutsche Presse-Agentur (dpa). Danach wechselte er 1997 zur Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt", wo er als Fachredakteur, Desk-Chef im neu geschaffenen Newsroom und ab 2004 als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft & Politik tätig war.