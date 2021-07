Der saarländische Ministerpräsident Hans plädiert für verstärkte Anreize für Corona-Schutzimpfungen.

Als Beispiel nannte er Verlosungen. Belohnungen für Impfungen seien definitiv eine Option. Man müsse jetzt vor die Haustür gehen, sagte Hans im ZDF. Bislang seien die Menschen in Praxen und Impfzentren gegangen, um sich impfen zu lassen. Jetzt müsse man zu den Menschen kommen, die noch nicht geimpft seien. Unter anderem schlug der CDU-Politiker vor, dass Eltern morgens in Grundschulen und Kindertagesstätten ein Impfangebot bekommen.



Ähnlich äußerte sich der niedersächsische Wirtschaftsminister Althusmann - ebenfalls CDU. Man müsse vielleicht auch anbieten, zum Beispiel am Rande von Wochenmärkten oder in Einkaufszentren zu impfen.

