Die Landesregierung im Saarland will Kinos, Theater, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder öffnen. Die Eintrittskarte soll jeweils ein negativer Schnelltest sein - das Vorhaben wird als unsolidarisch kritisiert.

Das Saarland will die Corona-Maßnahmen nach Ostern in einem Modellprojekt weitreichend lockern: Vom 6. April an - dem Dienstag nach Ostern - sollen unter anderem Kinos, Theater, Sport und die Außengastronomie wieder öffnen. Voraussetzung für den Zutritt sei ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein dürfe, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU).



Hans sprach sich für neue Wege in der Pandemiebekämpfung aus. "Es muss uns nach einem Jahr Corona-Pandemie mehr einfallen als nur zu schließen und zu beschränken", sagte der Regierungschef. Die Tests könnten wieder mehr privates und auch mehr öffentliches Leben möglich machen. Dafür sei eine neue Rechtsverordnung beschlossen worden.

Was erlaubt sein soll

Konkret sieht der Beschluss für die Gastronomie eine Öffnung der Außenbewirtung vor. Gäste müssen im Vorhinein einen Termin buchen, ihre Kontaktdaten werden erfasst. Pro Tisch dürfen maximal zehn Menschen Platz nehmen. Diese müssen dann einen negativen Coronatest vorweisen.



Kontaktsport wie Fußball wird im Freien ermöglicht. Kontaktfreier Sport darf drinnen ausgeübt werden. Auch Fitnessstudios dürfen öffnen. Für alle Sportarten wird ein negativer Coronatest vorausgesetzt. Theater, Kinos und Konzerthäuser dürfen mit Kontaktnachverfolgung und negativem tagesaktuellen Test öffnen. Bund und Länder hatten beim jüngsten Corona-Gipfel beschlossen, dass die Länder in einigen ausgewählten Regionen "mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept" zeitlich befristete Modellprojekte starten könnten, um einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen. Die Zeitspanne des Projekts im Saarland war zunächst unklar.

Warum gerade das Saarland Versuche startet

Es gebe viele Bundesländer, die angekündigt hätten, solche Modellregionen jetzt ausweisen zu wollen, sagte Hans. "Wir sind aber das einzige Bundesland, dass das als Ganzes tut", sagte Hans. Das Saarland habe dafür beste Voraussetzungen: Zum einen sei die Sieben-Tage-Inzidenz mit derzeit um die 70 eine der niedrigsten bundesweit. Sie muss für die Öffnungen stabil bleiben. An der sogenannten "Notbremse", sollte die Inzidenz wieder über 100 steigen, will die Landesregierung festhalten. Am Donnerstag lag der Inzidenzwert für das Bundesland laut Robert-Koch-Institut bei 66,1.



Zum anderen verfüge das kleinste Flächenland Deutschlands über eine gute Infrastruktur für Tests. Es gebe mehr als 350 Orte, an denen Bürger mehrfach die Woche kostenfreie Antigen-Schnelltests machen könnten. Zudem sei die Impfquote hoch. Bislang seien rund 150.000 Impfungen gegen das Corona-Virus vorgenommen worden, davon 110.000 Erstimpfungen. Mit einer Quote von 11,4 Prozent bei den Erstimpfungen liege das Land an der Spitze der Bundesländer, sagte Hans.

Welche Rahmenbedingungen vorgesehen sind

Die Kontaktnachverfolgung soll den Plänen zufolge digital abgewickelt werden. Eine Ausschreibung für eine App sei bereits auf den Weg gebracht worden. Falls es nicht möglich sei, diese App bis nach Ostern in Betrieb zu nehmen, werde die Nachverfolgung vorübergehend händisch mit Formularen vorgenommen. "Das wäre aber nur eine Zwischenlösung", sagte Hans. Er kündigte weitere Öffnungsschritte ab dem 18. April an, wenn sich das Modell als erfolgreich erweise. Als Beispiel für weitere Öffnungen nannte Hans Schulen, die vorerst beim Wechselunterricht bleiben.

Welche Kritik es am Vorgehen gibt

Kritik kam vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. "Der Kurs des Saarlandes ist fahrlässig. Die Modellregion im Saarland ist ein Experiment, das zu einer schnellen Verbreitung gefährlicherer Mutationen in Deutschland führen kann", sagte er der Rheinischen Post. Das Saarland habe von anderen Bundesländern "mehr Impfstoff gegen Mutanten bekommen und geht jetzt ins Risiko. Das macht keinen Sinn".



Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht die angekündigten Lockerungen ebenfalls sehr kritisch. "Dafür habe ich kein Verständnis", erklärte Schwesig in Schwerin. "Solidarität ist keine Einbahnstraße." Das Saarland erhalte 80.000 zusätzliche Dosen Impfstoff, weil es dort die südafrikanische Mutation gebe. "Das ist auf die Einwohnerzahl gerechnet eine große Menge", so Schwesig. "Wie sollen andere Länder ihren Bürgern erklären, dass sie keine zusätzlichen Impfstoff erhalten und diese Öffnungsschritte nicht gehen können?"



In die andere Richtung gibt es auch Unzufriedenheit. Der Amateursport hat vielerorts bereits die Saison beendet. Gemessen an dem, was bislang bekannt sei, bleibe das Land hinter dem zurück, was der Breitensport fordert, sagt Johannes Kopkow, Vorstand für Sport und Vermarktung beim Landesportverband, im Deutschlandfunk. "Wir wollen dahin, dass jeder, der einen tagesaktuellen Test hat, jeden Sport machen darf, auch innendrin mit Anfassen, denn es geht uns darum, dass der Sport eine klare Perspektive hat."

