Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hat sich kritisch zu Überlegungen geäußert, die Impfzentren wieder zu öffnen.

Die jetzt notwendigen Auffrischungsimpfungen sollten die niedergelassene Ärzte übernehmen, sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie hätten dafür die Erfahrung und Kapazitäten. Falsch dagegen wäre es, jetzt wieder auf Impfzentren zu setzen. Diese seien zehnmal so teuer wie das Impfen in den Arztpraxen, erklärte Montgomery. Außerdem sei die Hemmschwelle für viele Menschen beim Hausarzt viel niedriger. Der Vorsitzende des Weltärztebundes sprach sich zudem für eine neue, zentrale Impfkampagne aus, die sich nicht nur an die Ungeimpften richte, sondern auch für allgemeine Booster-Impfungen werbe. Der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn hatte in der "Rheinischen Post" dafür plädiert, dass die Länder die Impfzentren "nun wieder startbereit machen" sollten.

