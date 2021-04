In der Debatte über vorgezogene Corona-Impfungen in Stadtvierteln mit hohen Inzidenzen hat die Stadt München entschieden, künftig auf eine Aufschlüsselung der Statistik zu verzichten.

Diese gebe nämlich keine Auskunft darüber, wo die Infektion stattfinde, sondern darüber, wo infizierte Menschen wohnten, heißt es in einer Antwort der Landeshauptstadt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. In Nordrhein-Westfalen hatte die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft NRW, Celik, vor einer Vorverurteilung gewarnt. Eine Impfpriorisierung ausgehend von sozialräumlichen Gegegenheiten würde eine Stigmatisierung bedeuten, sagte Celik dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Mit Blick auf prekäre Beschäftigungsverthältnisse im Niedriglohnbereich, in denen der Infektionsschutz nicht immer beachtet werde, warb Celik für konsequentes Testen. Die Politik müsse Sorge dafür trage, dass alle Arbeitgeber dies ermöglichten.



Mehrere Politiker haben sich dafür ausgesprochen, beispielsweise mobile Impfteams in Gegenden mit hohen Inzidenzen zu entsenden. Auch Intensivmediziner unterstützen den Vorschlag, um Krankenhäuser zu entlasten.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.