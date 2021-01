Die zuerst in England nachgewiesene Mutation des Coronavirus ist nach britischen Erkenntnissen offenbar tödlicher als frühere Varianten.

Premierminister Johnson sagte in London, es gebe mittlerweile Hinweise, dass die Mutation nicht nur ansteckender sei, sondern auch mit einer höheren Sterblichkeitsrate in Verbindung gebracht werden könne. Nach Angaben des wissenschaftlichen Chef-Beraters der britischen Regierung, Vallance, könnte die neue Variante rund 30 Prozent tödlicher sein als das urspüngliche Virus. Nach derzeitigen Erkenntnissen liege bei 60-jährigen Männern die Zahl der Toten nach einer Infektion bei 13 bis 14 von 1.000 Betroffenen, sagte Vallance. Bei der urspünglichen Variante liege diese Quote bei zehn Toten unter 1.000 Infizierten. Auch bei anderen Altersgruppen lasse sich eine höhere Sterblichkeit entdecken. Vallance wies ausdrücklich darauf hin, dass es noch viel Unsicherheit über die Zahlen gibt.



Die neue Virus-Variante hatte sich zuerst in London und Südengland verbreitet. Mittlerweile wurde sie in rund 60 Ländern nachgewiesen, darunter Deutschland.

23.01.2021