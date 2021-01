Die zuerst in England nachgewiesene Mutation des Coronavirus könnte nach britischen Erkenntnissen tödlicher sein als frühere Varianten.

Premierminister Johnson sagte in London, es gebe mittlerweile Hinweise, dass die Mutation nicht nur ansteckender sei, sondern auch mit einer höheren Sterblichkeitsrate in Verbindung gebracht werden könne. Nach Angaben des wissenschaftlichen Chef-Beraters der britischen Regierung, Vallance, liegt bei 60-jährigen Männern die Zahl der Toten nach einer Infektion bei 13 bis 14 von 1.000 Betroffenen, sagte Vallance. Bei der urspünglichen Variante liege die Quote bei zehn Toten unter 1.000 Infizierten. Auch bei anderen Altersgruppen lasse sich eine höhere Sterblichkeit entdecken. Vallance wies ausdrücklich darauf hin, dass es noch viel Unsicherheit über die Zahlen gibt.



Die neue Virus-Variante wurde mittlerweile in rund 60 Ländern nachgewiesen, darunter Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.