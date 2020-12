In London und Südost-England gilt seit heute Morgen eine neue Covid-Alarmstufe. Es ist Nummer 4. Und sie steht für einen Lockdown, der fast so hart ist wie der erste im Frühjahr: Geschäfte, Freizeit-Einrichtungen und Friseure müssen wieder dichtmachen. Nur der lebensnotwendige Handel geht weiter. Haushalte dürfen sich nicht mehr mischen. Niemand soll reisen, schon gar nicht ins Ausland oder in englische Regionen der Stufe 4. Alle sollen zu Hause bleiben, wenn es keinen absolut zwingenden Grund gibt, rauszugehen.

Auslöser ist die neue Covid-Mutation. Sie ist 70 Prozent ansteckender als das Original und seine bisherigen Varianten. Das ist die schlechte Nachricht. Immerhin aber soll sie nicht tödlicher sein, die Symptome nicht verschärfen und auch auf die Impfstoffe ansprechen.

Weihnachten fällt fast ganz aus

Für die Briten besonders schmerzlich: Weihnachten fällt nun trotz aller Versprechen und Planungen für große Familientreffen über mehrere Tage doch fast ganz aus: "Wir müssen uns Weihnachten leider nochmal anschauen", sagte Premierminister Boris Johnson. Wegen des potentiell neuen Risikos. Schweren Herzens sage ich deshalb: Wir können Weihnachten nicht so feiern wie geplant."

Weihnachten nur im sehr engen Familienkreis und auch nur einen Tag lang. Diese Ankündigung war es, die sogleich einen Exodus aus der Hauptstadt in Gang setzte. Gestern Abend, heute Nacht und auch heute Morgen machten sich zig Tausende Londoner auf den Weg zu ihren Familien irgendwo anders im Land. Ein Pulk von Menschen an den Bahnhöfen und in den Zügen. Überall wurden Autos beladen, um sich auf den Weg zu machen. Unverantwortlich nennt Gesundheitsminister Matt Hancock dieses Verhalten. Die Polizei ist ermächtigt, Leute auf der Flucht aus London aufzuhalten.

Gesundheitsminister appelliert an alle

Hancock appelliert an die Verantwortung aller: "Wir tragen alle Verantwortung: die Regierung, aber auch die Bürger. Ich bitte alle, sich an die Regeln zu halten. Nur zusammen behalten und kriegen wir das unter Kontrolle."

Hancocks Rat, um sich vor der neuen Covid-Variante zu schützen: Verhaltet Euch als wärt Ihr schon infiziert.

Auf die Schliche gekommen sind die Forscher der Mutation, weil im Südosten Englands und in London die Infektionsrate auch im zweiten Lockdown im November nicht wesentlich runterging. In Kent stieg sie sogar an. Dort sind die Krankenhäuser mittlerweile am Anschlag.

Die anderen Teile Großbritanniens haben ihre Maßnahmen angesichts der neuen Entwicklung ebenfalls verschärft. In Wales gilt ab heute ein Lockdown, Nordirland folgt direkt nach Weihnachten. Schottland hat ein Reiseverbot in andere Landesteile verhängt. Britische Wissenschaftler gehen davon aus, dass das mutierte Virus auch schon in Dänemark und Australien gefunden wurde.