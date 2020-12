Nach der 48-stündigen Grenzschließung dürfen Lastwagen wieder von Großbritannien nach Frankreich übersetzen.

Voraussetzung ist, dass die Fahrer einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen können. Die Regel gilt nach Angaben des Verkehrsministeriums in Paris seit Mitternacht. In den Tagen davor hatte Frankreich die Einreise von LKW aus Großbritannien wegen der dort entdeckten Mutation des Coronavirus blockiert.

Bis zu 10.000 LKW warten auf Ausreise

Bis sich der kilometerlange Rückstau in der südostenglischen Grafschaft Kent aufgelöst hat, dürfte es allerdings dauern. Viele Fahrer werden deshalb das Weihnachtsfest nicht mit ihren Familien verbringen können. Nach Schätzungen des britischen Verbands der Speditionsunternehmen RHA warten vor dem Hafen Dover mittlerweile 8.000 bis 10.000 Lastwagen auf die Ausreise nach Frankreich. 2.000 von ihnen parken auf einem stillgelegten Flughafen, die übrigen auf der Autobahn.



Nach Angaben des britischen Gesundheitsministers Shapps sollen Schnelltests dafür sorgen, dass der Stau möglichst schnell aufgelöst wird. Ihr Ergebnis liegt bereits nach etwa 30 Minuten vor. Durchführen sollen die Tests Mitarbeiter des Gesundheitsdiensts NHS gemeinsam mit Armeeangehörigen.

Speditionsverband beklagt Situation der Fahrer

Der Speditionsverband warnt dennoch vor erheblichen Verzögerungen in der Lieferkette. RHA-Chef Burnett kritisierte zudem, dass viele Fahrer noch immer keinen Zugang zu Sanitäranlagen hätten. Zudem seien logistische Fragen ungeklärt, etwa die Unterbringung positiv getesteter Fahrer und die Reinigung ihrer Fahrerkabinen.

Dänemark verlängert Landeverbot für Flugzeuge

Wegen der Mutation des Corona-Virus in Großbritannien haben mehrere Länder, darunter Deutschland, Einreisesperren verhängt. Dänemark verlängerte das Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien zunächst bis zum 25. Dezember. Norwegen kündigte an, das Verbot von Flügen aus Großbritannien um mindestens drei Tage zu verlängern.



Die britische Regierung erwägt wegen der Ausbreitung der mutierten Corona-Variante inzwischen eine weitere Verschärfung der Beschränkungen. Infrastrukturminister Jenrick sagte dem Rundfunksender BBC, möglicherweise seien strengere Maßnahmen nötig. Die Zahl der Fälle steige, und das mutierte Virus breite sich auf weitere Landesteile aus. Bisher wurde es vor allem in Südostengland festgestellt.

WHO berät über mutiertes Corona-Virus

Die europäischen Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation beraten heute in einer Krisensitzung über die Lage. In der Videokonferenz wollen die Länder über Strategien für Virustests und eine Eindämmung der Übertragung beraten.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.