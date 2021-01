Zur Eindämmung der Coronavirus-Mutationen will die Bundesregierung noch in dieser Woche ein Einreiseverbot auf den Weg bringen.

Bundesinnenminister Seehofer sagte in Berlin, die Bundesregierung wolle sich bis Freitag auf ein Verbot für Länder mit einer hohen Verbreitung der neuen Virusvarianten verständigen. Dies könne anschließend im sogenannten Umlaufverfahren - also ohne ein Treffen des Kabinetts - beschlossen werden. Bei den angedachten Beschränkungen konzentriere man sich auf derzeitige Mutationsgebiete wie Portugal, Großbritannien, Südafrika und Brasilien. Über mögliche Ausnahmen werde noch beraten, erklärte der CSU-Politiker.



Man werde nicht auf eine EU-weite Einigung warten, wie es gestern zunächst geheißen hatte. Nach bisherigen Informationen sei nicht damit zu rechnen, dass es in absehbarer Zeit zu einer europäischen Lösung komme, die den deutschen Vorstellungen entspreche, betonte Seehofer.

