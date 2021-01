Wegen der mutierten Variante des Coronavirus bleibt Frankreichs Grenze zu Großbritannien geschlossen.

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, sind zwei gefährliche Cluster in den Regionen Bretagne und Île-de-France mit insgesamt 19 Infektionsfällen entdeckt worden. Dabei handelt es sich um die in Großbritannien verstärkt aufgetretene mutierte Form des Coronavirus. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, seien strikte Quarantänemaßnahmen ergriffen worden. Auch in Sachsen ist erstmals die neue Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Das Landesgesundheitsamt gehe aber nicht davon aus, dass die Gefahr einer weiteren Verbreitung bestehe. Die betroffene Person habe sich nach Einreise aus Großbritannien in Dresden sofort in Quarantäne begeben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist alarmiert angesichts der Ausbreitung der besonders ansteckenden Mutation. Die europäischen Staaten müssten noch größere Antrengungen im Kampf gegen das Virus unternehmen, sagte WHO-Regionaldirektor Kluge in Kopenhagen.

