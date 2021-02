Um die Ausbreitung neuer Varianten des Coronavirus zu verhindern, führt Italien für Einreisende aus Österreich strengere Regeln ein.

Die Verschärfung tritt heute in Kraft. Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf Gesundheitsminister Speranza berichtet, will sich Italien insbesondere gegen südafrikanische Virusmutationen schützen. Wer mehr als zwölf Stunden in Österreich war muss demnach das Ergebnis eines aktuellen, negativen Corona-Tests an der Grenze vorlegen. In Italien angekommen, seien ein Test und eine zweiwöchige Quarantäne Pflicht. Nach deren Ende müsse den Behörden ein negatives Testergebnis vorgelegt werden.



Seit heute kontrolliert die deutsche Bundespolizei an den Grenzen zum österreichischen Bundesland Tirol und zu Tschechien die strengeren Einreisebeschränkungen. Hintergrund sind auch hier besonders ansteckende Varianten des Coronavirus.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.