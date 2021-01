Wer per Flugzeug oder Schiff nach Frankreich einreisen will, muss ab sofort einen negativen Coronatest vorlegen.

Das gilt auch für EU-Bürger. Auf dem Pariser Großflughafen Charles-de-Gaulle wurden bereits neue Corona-Testzentren eingerichtet. Der französische Verkehrsminister Djebbari betonte, wöchentlich kämen rund 62.000 Menschen aus dem Ausland in Frankreichs Häfen und auf den Flughäfen des Landes an. Das dadurch entstehende Infektionsrisiko müsse drastisch reduziert werden. Wer auf dem Landweg nach Frankreich reist, braucht weiterhin kein Testergebnis.



Auch Israel schottet sich zum Schutz gegen die neuen Coronavirus-Mutationen weiter ab. Von morgen Abend an dürfen keine Passagiermaschinen mehr in Israel starten oder landen. Ausnahmen gibt es für medizinische Notfälle und Frachtflüge. Ministerpräsident Netanjahu sagte, man wolle den Flughafen bei Tel Aviv bis Ende des Monats hermetisch abriegeln.

