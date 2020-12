Die neue Coronavirus-Variante aus England hat Deutschland bereits im November erreicht.

Bei einem Infektionsfall in Niedersachsen aus dieser Zeit wurde im Nachhinein die Mutation nachgewiesen, wie das Landes-Gesundheitsministerium mitteilte. Das Referenzlabor der Berliner Charité habe das Ergebnis der Medizinischen Hochschule Hannover bestätigt. Der Betroffene ist mittlerweile verstorben; seine Frau und seine Tochter sind wieder genesen. Weitere Ansteckungen hat es nach den Erkenntnissen des Gesundheitsamtes in der Region Hannover nicht gegeben.



Vor wenigen Tagen war der Fall einer Frau in Baden-Württemberg bekanntgeworden, deren Infektion aber vermutlich erst im Dezember erfolgte.



Die neue Virus-Variante ist inzwischen für einen Großteil der Corona-Fälle im Süden Englands verantwortlich und nach ersten Erkenntnissen möglicherweise besonders ansteckend.

