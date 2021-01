Die neue aus Großbritannien bekannte Coronavirus-Variante ist zum ersten Mal auch in Berlin nachgewiesen worden.

Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Der betroffene Patient sowie zwei erkrankte Kontaktpersonen seien inzwischen wieder genesen. Den Angaben zufolge war er zuvor in Großbritannien gewesen. Die Ärzte und das Gesundheitsamt in der deutschen Hauptstadt gehen nun dem Verdacht nach, dass es vor seiner Isolierung möglicherweise weitere Kontaktpersonen gegeben haben könnte.



Die Mutation ist nach derzeitigem Erkenntnisstand wahrscheinlich ansteckender als frühere Formen. Sie wurde Ende des vergangenen Jahres bereits in mehreren deutschen Bundesländern nachgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.