In vielen europäischen Ländern steigen die Corona-Infektionszahlen weiter rasant.

In Frankreich wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 49.000 Neuinfektionen registriert. 256 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. In Italien steckten sich nach Angaben der Behörden zuletzt mehr als 31.000 Menschen mit dem Virus an. Damit hat sich der Wert in gut einer Woche verdoppelt. Auch aus den Niederlanden werden mit mehr als 11.000 bestätigten Neuinfektionen weiter Rekordwerte gemeldet. Ähnlich ist die Situation in Tschechien. Das Parlament in Prag stimmte der Verlängerung des Ausnahmezustands bis zum 20. November zu. Im Vergleich zur Bevölkerungzahl ist Belgien das am stärksten von der Pandemie betroffene Land in Europa. Die Regierung in Brüssel beschloss am Abend weitere Ausgangsbeschränkungen. Zudem müssen die meisten Geschäfte schließen; Ausnahmen gibt es etwa für Supermärkte. Krankenhäuser warnten vor einem Kollaps der Gesundheitsversorgung, weil immer mehr Menschen in Kliniken behandelt werden müssten.

