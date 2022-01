Johns-Hopkins-Universität: Corona-Neuinfektionen steigen rasant (Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht, registrierten die US-Behörden mit rund 1,084 Millionen neuen Fällen fast doppelt so viele wie vor einer Woche. Der bisherige Höchstwert war am 30. Dezember mit rund

590.600 Neuinfektionen verzeichnet worden.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.