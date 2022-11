Besonders von vielen neuen Corona-Infektionen betroffen ist die Stadt Guangzhou im Süden Chinas. (picture alliance / dpa / Nan Sha Gz)

Wie die nationale Gesundheitskommission in Peking mitteilte, gab es landesweit rund 8.800 neue Ansteckungen. Besonders betroffen ist demnach die Metropole Guangzhou im Süden des Landes. Die Behörden schickten Teile der Bevölkerung in einen Lockdown und ordneten Massentests an. Auch in Peking und Shanghai stiegen den Angaben zufolge die Zahlen. Nach Berichten der Parteizeitung "Global Times" wurden landesweit zahlreiche Flüge gestrichen, allein in Guangzhou 1.000 und in Peking mehr als 700. In Peking wurde wegen der anhaltenden Pandemie die für das Jahresende geplante Autoshow laut den Organisatoren abgesagt. - China verfolgt eine Null-Covid-Strategie mit strengen Maßnahmen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.